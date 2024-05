Das Hanf ist frei: Unabdingbarer Schritt in die richtige Richtung

Plus Durch das neue Gesetz wird Cannabis entkriminalisiert. Genau das könnte eine erfolgreiche Prävention ermöglichen. Dennoch bestehen nach wie vor Gefahren. Ein Kommentar.

Eine Sozialtherapeutin und eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sorgen sich im Gespräch mit unserer Redaktion um die Gesundheit von Jugendlichen. Nach der Legalisierung darf eines nicht in Vergessenheit geraten: Bei Marihuana handelt es sich nach wie vor um eine Droge mit potenziell gesundheitsschädigenden Nebenwirkungen. Trotzdem ist die Teil-Legalisierung ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Drogenkonsum, egal welcher Art, kann laut Expertinnen und Experten heranwachsende Gehirne nachhaltig schädigen. Und Konsumenten greifen möglicherweise später zu härteren Drogen. Doch das zuvor geltende Cannabis-Verbot hat im Grunde nichts zur Prävention beigetragen. Gar im Gegenteil, laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hat der Trend zum Cannabis-Konsum in den vergangenen 30 Jahren stetig zugenommen. Die reine Verbotspolitik ist offensichtlich gescheitert.