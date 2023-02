Landensberg beschließt höhere Wasser- und Abwasserpreise

Plus Warum es im Gemeinderat Landensberg bei der Festsetzung der Wassergebühren zu Diskussionen kommt. Auch der Haushalt wird beschlossen.

Das war seit Langem nicht mehr der Fall: Fast wäre der Landensberger Gemeinderat nicht beschlussfähig gewesen. Wegen Krankheit hatten sich mehrere Mitglieder entschuldigt. Auch Bürgermeister Johannes Böse, die Sitzung leitete am Mittwoch Zweiter Bürgermeister Fritz Grasberger.