Bauernproteste in Günzburg: "Die Stimmung droht zu kippen"

Die Versammlung der Bauern in Günzburg ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Im Gespräch mit Europaminister Beisweger haben Bauernvertreter ihre Sorgen geäußert.

Das Landratsamt Günzburg zieht nach der Versammlung in Günzburg eine positive Bilanz. Deutlich mehr als die vom Veranstalter angekündigten 100 Traktoren hatten sich am Donnerstagnachmittag auf dem Günzburger Volksfestplatz gefunden. Wie berichtet zählte der Veranstalter knapp 900 Traktoren, die anschließend in mehreren Konvois durch die Innenstadt fuhren.

Die angemeldete Versammlung, zu welcher der Kreisverband Günzburg des Bayerischen Bauernverbands aufgerufen hatte, sei ohne Zwischenfälle verlaufen, führte aber zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, heißt es aus dem Landratsamt. Schon bei der Anfahrt der Traktoren staute sich der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen.

26 Bilder Bauernprotest in Günzburg: 900 Traktoren auf dem Volksfestplatz Foto: Alexander Kaya

Kurz nach 16 Uhr setzte sich der erste Konvoi durch die Innenstadt in Bewegung. Da deutlich mehr Traktoren als erwartet teilnahmen, wurde der Konvoi in mehrere Blöcke aufgeteilt, um die Rettungswege freizuhalten. Der letzte Konvoi löste sich gegen 19 Uhr auf. Während dieser Zeit mussten in der Günzburger Innenstadt Straßen gesperrt und Geschwindigkeitsbegrenzungen eingerichtet werden.

Behörden loben Verhalten der Versammlungsteilnehmer in Günzburg

Neben Mitarbeitern des Landratsamtes, des Staatlichen Bauamtes und der Stadt Günzburg waren auch die Feuerwehr Günzburg, der THW Ortsverband Günzburg sowie die Polizei Günzburg vor Ort, unterstützt von Kräften der Verkehrspolizei und der Bereitschaftspolizei. Sie alle zogen ein positives Fazit der Veranstaltung, die trotz der großen Teilnehmerzahl reibungslos, friedlich und ohne Zwischenfälle verlief, was vor allem auf das vernünftige Verhalten der Veranstaltungsteilnehmer zurückzuführen ist, heißt es seitens des Landratsamts.

Aus dem Süden des Landkreises machten sich Landwirte zur Demonstration nach Günzburg auf und fuhren durch die Bahnhofstraße in Krumbach gen Norden. Foto: Annegret Döring

Im Vorfeld der Aktionswoche hatte sich Europaminister Eric Beißwenger in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands in Reisensburg mit den Kreisobmännern und Kreisbäuerinnen der Landkreise Günzburg, Dillingen und Neu-Ulm zusammengesetzt. Arrangiert hatten das Treffen die Günzburger Landtagsabgeordnete Jenny Schack und ihr Dillinger Kollege Manuel Knoll (beide CSU).

Bauernvertreter und Minister tauschen sich in Reisensburg aus

Beißwenger war in der vergangenen Legislaturperiode stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses des Landtags und bis vor Kurzem selbst noch als Bio-Bauer tätig. Die aktuellen Herausforderungen habe er daher hautnah erlebt und bekomme es auch von seinem Sohn mit, der den Hof nun übernommen hat, wird der Minister in einer Pressemitteilung der Abgeordneten zitiert. „Die Landwirtschaft ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems“, betonte der Staatsminister. Im Hinblick auf den Bundeshalt stellte Beißwenger fest, dass an den falschen Stellen gespart werde. Die regionale und insbesondere kleinere Landwirtschaft zu belasten, sei ein falsches Signal und schade auch ihrer europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu komme die bürokratische Belastung, die für kleinere Betriebe kaum noch zu schaffen ist. Das bestätigte auch die Dillinger Kreisbäuerin Annett Jung: „Die Stimmung droht zu kippen und das bei Alt und Jung.“

Bezirkspräsident und Günzburger Kreisobmann des BBV, Stephan Bissinger, bedankte sich für den konstruktiven Austausch. „Mit dem angekündigten Aus für den Agrardiesel bedroht die Bundesregierung die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Massive Kostensteigerungen für Landwirtinnen und Landwirte sowie hierdurch höhere Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher wären die Folge. Klima- und umweltschädliche Importe aus anderen Teilen der Welt drohen die regionale Ware zu verdrängen“, so Bissinger. Zeitgleich mit der Demonstration in Günzburg hatte die Bundesregierung bekannt gegeben, dass die Reformen zum Teil nicht umgesetzt werden sollen. Unter anderem soll die Begünstigung beim Agrardiesel nun schrittweise zurückgenommen werden.

Bezirksbäuerin Christiane Ade: "Das Fass ist übergelaufen"

Die Bezirks- und Neu-Ulmer Kreisbäuerin Christiane Ade hob die generelle Belastung der Landwirtschaft hervor: „Die Einsparungen bei der Subvention für Agrardiesel und die jetzt wieder zurückgenommene Ankündigung zur Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft haben das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht.“

Staatsminister Beißwenger bekräftigte, dass die Staatsregierung an der Seite der Landwirte stehe und sich auf Bundesebene dafür einsetze, die geplanten Einsparungen in dieser Form abzumildern. Die Landwirtschaft sei wichtiges kulturelles und wirtschaftliches Gut. Daher müsse sie gestärkt und ihr nicht Steine in den Weg gelegt werden. (AZ, rjk)