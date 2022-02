Landkreis Günzburg



Bei drei positiven Corona-Tests: Warum gleich Distanzunterricht für alle?

Bei drei positiven Corona-Tests in einer Woche schickt das Landratsamt Günzburg die betroffene Klasse in den Distanzunterricht.

Plus Das Landratsamt Günzburg verschärft die Regeln. Doch muss das so gemacht werden? Eine Mutter ärgert sich derweil, weil sie einen PCR-Test selbst zahlen muss.

Von Christian Kirstges

Wegen der hohen Inzidenz im Landkreis Günzburg hat das Landratsamt die Quarantäneregeln für Schulen geändert (wir berichteten). Doch dazu stellen sich einige Fragen. So hat beispielsweise die Stadt Augsburg beschlossen, dass bei einer Corona-Infektion in einer Klasse alle betroffenen Personen - im Regelfall die Erziehungsberechtigten - darüber informiert werden, die Benachrichtigten aber bei sich und ihrem Kind auf mögliche Anzeichen einer Infektion achten und bei Symptomen in Selbstisolation gehen sowie einen PCR-Test machen sollen. Im Landkreis Günzburg wird hingegen bei drei positiven Tests in einer Woche direkt die komplette betroffene Klasse in den Distanzunterricht geschickt beziehungsweise in Isolation, wenngleich Geboosterte, vollständig Geimpfte und Genesene entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Wohnung verlassen dürfen. Warum ist es in Sachen Unterricht im Landkreis anders?

