Landkreis Günzburg

Helga Bolg gewinnt Ehrenamts-Voting: "Viele Frauen hätten den Titel verdient"

Plus Die 67-Jährige ist in Unterknöringen und Burgau in vielen Bereichen aktiv. Warum es ohne Familie nicht geht und sie sich so gerne für Senioren einsetzt.

Von Sophia Huber

Etwas mehr als 100 Mitglieder in einer Zweigstelle des katholischen Frauenbunds – das dürfte auch über den Landkreis hinaus eine Seltenheit sein. Dass der katholische Frauenbund Unterknöringen so erfolgreich ist, liegt vor allem an ihr: Helga Bolg, 67 Jahre alt, seit der Gründung vor 25 Jahren dabei und aktuell Zweite Vorsitzende. Das ist längst nicht ihr einziges ehrenamtliches Engagement in ihrer Heimat. Vielleicht gingen deswegen 506 von insgesamt 1484 abgegebenen Stimmen beim Voting zur/zum Ehrenamtler/-in des Monats der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten an Bolg. Damit hat sie unter den fünf Nominierungen mit 34 Prozent der Stimmen den ersten Platz erreicht. Der Gewinn ist für sie nicht nur ein persönlicher, wie sie bei einem Besuch erzählt.

"Für mich war es wirklich der Ansporn, dass mal eine Frau gewinnt. Es gibt so viele Frauen, die oft auch im Hintergrund ehrenamtlich aktiv sind", sagt Bolg. Auch ihre Töchter hätten fleißig in ihrem Umfeld zum Abstimmen mobilisiert. Sie wissen, was ihre Mutter alles leistet. Im Frauenbund organisiert Bolg regelmäßig gemeinsame Ausflüge, die Busse sind meistens schnell ausgebucht, wenn es nach Berlin, Dresden oder ins Elsass geht. "Wir Frauen wachsen dabei richtig zusammen. Und es ist einfach etwas anderes, sich mal ohne die Männer auszutauschen", erzählt die vierfache Mutter und lacht. "Trotzdem, ohne Familie geht nichts." Sie blickt zu ihrem Ehemann Heinrich. Der ist regelmäßig als Sekretär tätig und nimmt Anrufe für seine Frau entgegen, wenn diese gerade außer Haus ist. Im Schnitt sind die Mitglieder im Frauenbund zwischen 60 und 65 Jahre alt, geleitet wird der Verband als Team. Die Frauen treffen sich allerdings nicht nur zum gemeinsamen Reisen. Wenn an Fronleichnam Blumenteppiche gelegt werden müssen oder andere Veranstaltungen anstehen, helfen alle zusammen. Eine der vergangenen Aktionen sei besonders berührend gewesen, so Bolg. Frauen aus vielen unterschiedlichen katholischen Verbänden haben Tausende Kissen und Kissenhüllen in Herzform für Brustkrebspatientinnen genäht.

