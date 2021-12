Corona-Regeln vermiesen Wirtshäusern im Kreis Günzburg das Weihnachtsgeschäft

Plus Keine Weihnachtsfeiern und auch sonst nicht viel los: Die Corona-Vorschriften setzen Restaurants im Kreis Günzburg unter Druck. Drei Gastronomen berichten.

„Schnell rein in die warme Wirtshausstube“ – über viele Jahre hinweg war dieses Vorhaben der wohl schönste Abschluss einer Weihnachts-Shoppingtour. Das zweite Jahr in Folge fällt für viele Menschen im Landkreis Günzburg nicht nur der Weihnachtseinkauf vor Ort, sondern auch der Besuch im Restaurant aus. Auch Firmen und Vereine sagen ihre Weihnachtsfeiern ab. Wie gehen die Gastronominnen und Gastronomen damit um?