Ehrenamtler des Monats: Diese Nominierten stehen im September zur Wahl

Fünf Engagierte aus verschiedenen Bereichen aus dem Landkreis Günzburg sind dieses Mal nominiert für die Ehrenamtler-Wahl: Das leisten sie.

Wir haben zur dritten Runde für die Wahl zum „Ehrenamtler des Monats“ aufgerufen – und auch dieses Mal gibt es Vorschläge von Leserinnen und Lesern. Fünf Personen sind nominiert: Wer den Titel gewinnt, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser. Sie können eine Woche lang abstimmen.

5 Bilder Stimmen Sie ab: Wer soll Ehrenamtlicher des Monats werden? Foto: Feuerwehr Reisensburg, Nadine Hammerschmidt, Regina Brenner, SV Röfingen, Günther Degele

Helga Bolg vom Krankenpflegeverein Burgau

"Seit Jahren arbeite ich mit Frau Bolg zusammen und bin immer wieder angenehm überrascht über ihre Ideen und Aktionen, die sie für ihre Mitmenschen und ihre Schützlinge in der Sozialstation hat", schreibt Georg Uebele aus dem erweiterten Vorstand des Vereins zu seiner Einsendung. Bolg setze ein immenses Maß an Freizeit dafür ein und erreiche viele Menschen, die sie aus der Vereinsamung holt. "Unsere heutige Gesellschaft kann sich an ihr ein gutes Beispiel nehmen", argumentiert Uebele.

Balthasar Zahler, Abteilungsleiter beim SV Röfingen



Leon und Bastian Osterlehner möchten ihren Fußballtrainer vorschlagen. Dank ihm haben sie ihr erstes großes Jugendturnier veranstalten können, schreiben die beiden in ihrer Mail an die Redaktion. Zahler ist Abteilungsleiter beim SV Röfingen und hat eine G-, F- und ab September eine E-Jugend ins Leben gerufen. Mit dem Vorschlag zum Ehrenamtler des Monats wollen sich die Jungs für sein großes Engagement bedanken.

Beate Müller, Abteilungsleiterin Gymnastik des VfL Günzburg

Sie führt das Ehrenamt Abteilungsleiterin seit mehr als 16 Jahren mit Herzblut aus und hat dabei die volle Unterstützung ihrer Familie. So beschreiben es Gertrud Baur und Rita Degele in ihrem Vorschlag. Seit Müller die Abteilung leite, habe sich sehr viel verändert. Aus zwei Kindersportgruppen wurden inzwischen 14, es gibt Männergymnastik, eine zusätzliche Gruppe mit jüngeren Teilnehmern, Gesundheitssport, Powergymnastik, Yoga und vieles Mehr. "Beate akquiriert erfolgreich dazu immer die passenden Übungsleiter", auch das schätzt die Abteilung an ihr.

Robert Hammerschmidt, Bereitschaftsleiter beim BRK

Für diese Runde zum Ehrenamtler des Monats möchte unser Leser Holger Spengler eine Person vorschlagen, die es seiner Meinung nach "mehr als verdient" hätte, auf die Liste zu kommen. Robert Hammerschmidt aus Ichenhausen ist Bereitschaftsleiter der Bereitschaft 5 Ichenhausen beim Bayerischen Roten Kreuz und "Ehrenamtler mit Leib und Seele", wie aus der Nominierung hervorgeht.

Norbert Stelzle, Zweiter Vorsitzender der Feuerwehr Reisensburg

Seit 1984 ist Stelze dabei und damit ältester aktiver Atemschutzgeräteträger. Er hat unter anderem die Kinderfeuerwehr Reisensburg im September 2009 aufgebaut und gegründet. Die Förderung der Nachwuchsarbeit steht bei ihm laut der Nominierung weit vorn. Vor fünf Jahren sind bereits die ersten Mitglieder der Kinderfeuerwehr in die aktive Wehr eingetreten, wie aus der Einsendung des ersten Kommandanten Alexander Werdich hervorgeht. "Es wird nie langweilig": Jährlich gibt es rund 20 Gruppenabende, die immer abwechslungsreich und interessant gestaltet sind. Stelzle ist seit vielen Jahren in der Vorstandschaft des Feuerwehrvereins.