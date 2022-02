Landkreis Günzburg

Geständnis im Tausch für mildere Strafe: Häufen sich "Deals" vor Gericht?

Plus Oft werden Prozesse unterbrochen, um eine Verständigung zu erreichen – und das Verfahren abzukürzen. Ein Zustandsbericht am Beispiel des Amtsgerichts Günzburg.

Von Christian Kirstges

Es war wie so häufig: Kaum hatte die Verhandlung begonnen, der Staatsanwalt die Anklage verlesen und der Angeklagte seine Personalien genannt, war der Prozess schon unterbrochen. Zumindest für die Öffentlichkeit. Bei dem Termin, bei dem eine gefährliche Körperverletzung beim "Budefest 2019" in Winzer juristisch aufgearbeitet werden sollte, wurde ein Rechtsgespräch angeregt. Nach 40 Minuten hinter geschlossenen Türen zwischen Vorsitzender, Staatsanwalt und Anwältin – der Angeklagte, die geladenen Zeugen und die Presse mussten draußen warten – ging es weiter. Auf einen gemeinsamen Nenner war man nicht gekommen; weil ein wichtiger Zeuge krank war und innerhalb der vorgeschriebenen Frist für eine Fortsetzung nichts frei war, musste die Verhandlung neu terminiert werden. Doch oft werden Prozesse durch Absprachen verkürzt, wie kürzlich, als ein Mann wegen des Überfalls auf eine Burgauer Spielothek verurteilt wurde. Doch warum sind "Deals" scheinbar so in Mode?

