Kein Lockdown für ungeimpfte Jugendliche: Kreisjugendring schreibt Brief an Söder

Der Kreisjugendring Günzburg schreibt unter anderem an Ministerpräsidenten Markus Söder und warnt vor den Folgen eines Lockdowns für ungeimpfte Jugendliche.

Die neuen 2G-Vorgaben der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung raubten einem Großteil der Zwölf- bis 17-Jährigen wichtige Orte und Räume. Damit treffe es jetzt wieder die, die in den vergangenen beiden Jahren ohnehin schon die meisten Opfer hätten bringen müssen. Das schreibt Philipp Hutter, Vorsitzender des Kreisjugendrings Günzburg, im Namen des gesamten Vorstands in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder, die bayerische Familienministerin Carolina Trautner, ihren Kollegen Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie den Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer.

"Wir sind ausdrücklich für das Impfen und erachten die 2G-Regel im Erwachsenen-Bereich auch als sinnvoll. Die aktuellen Inzidenzen zeigen, dass Impfen und Kontaktreduktion zwei wesentliche Wellenbrecher sind. Jedoch dürfen parallel Kinder und Jugendliche nicht erneut derartig benachteiligt werden", heißt es in dem Schreiben. Derzeit stehe bei Weitem noch kein ausreichendes Impfangebot für Zwölf- bis 17-Jährige zur Verfügung. Beim Versuch, in einem der Impfzentren einen Termin zur Erst-Impfung zu vereinbaren, komme als ernüchterndes Ergebnis ein Termin Mitte Januar. "Und das trotz einem großartigen Sonderimpfangebot in unserem Landkreis." Auf Nachfrage bei verschiedenen Hausärzten sei ebenfalls kein früheres Datum möglich. In der Folge könnten die Kinder und Jugendlichen erst sechs bis acht Wochen später, also unter Umständen erst Mitte März 2022, beispielsweise wieder am Sport im Verein oder am Musikunterricht teilhaben.

Ein komplettes Verbot der Teilhabe am sozialen Leben der Kinder und Jugendlichen

Die Ständige Impfkommission spreche sich bei ihrer Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige explizit dagegen aus, dass der Zugang von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe an Bildung, Kultur und anderen Aktivitäten des sozialen Lebens vom Vorliegen einer Impfung abhängig gemacht wird. "Aber genau das macht unsere Bayerische Regierung im Moment in vielen Bereichen und ab 12. Januar 2022 noch viel stringenter. Dann ist auch kein Zugang zum Vereins-Sport oder zum Musikunterricht für ungeimpfte Kinder" zwischen zwölf und 17 Jahren mehr erlaubt, was einem kompletten Verbot der Teilhabe am sozialen Leben der Kinder und Jugendlichen oder anders gesagt einem Lockdown entspreche.

Vor dem Hintergrund der seit Beginn der Pandemie entstandenen besorgniserregenden Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie auf junge Menschen aus sozial benachteiligten Verhältnissen seien Zugangsbarrieren für Angebote der Jugendarbeit "absolut unsinnig". "Wir bitten Sie daher im Sinne der Kinder und Jugendlichen im Landkreis Günzburg, aber auch in ganz Bayern, nach Möglichkeiten zu suchen, wie diese fatale Entscheidung" noch vor dem 12. Januar 2022 nachgebessert werden kann. Der Vorschlag: eine Verlängerung der Übergansfrist bis zum 31. März 2022, da aufgrund der Aufrufe zu Booster-Impfungen sowohl die Impfzentren als auch die Arztpraxen total überlastet seien. Zeitgleich müsse im Impfangebot auch wieder eine Möglichkeit für Erst- und Zweitimpfungen geschaffen werden, zum Beispiel durch eine priorisierte Terminvergabe für Kinder und Jugendliche oder erleichterte Impfangebote in den Schulen. (AZ)