Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Landkreis Günzburg investiert viel Geld in Straßen und den ÖPNV

Plus Für Unterhalt und Sanierung von Straßen und Brücken wird im Kreis Günzburg mehr Geld ausgegeben. Den Grünen sind Eingriffe in Landschaft und Natur ein Dorn im Auge.

Von Walter Kaiser

Auch in diesem Jahr investiert der Landkreis Günzburg wieder Millionen in den Bau und den Unterhalt von Straßen, Radwegen und Brücken beziehungsweise in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Bei der Sitzung des Kreisausschusses stimmten die Grünen gegen den Teilhaushalt Verkehr für dieses Jahr und das entsprechende Investitionsprogramm bis 2025. Sie sind weiterhin gegen die Verlegung der Kreisstraße GZ5 bei Kleinkötz. Allein in diesen Neubau würden in den kommenden Jahren Millionen gebuttert. Demgegenüber stagniere der ÖPNV, erklärte Kurt Schweizer, der Fraktionsvorsitzende der Grünen.

