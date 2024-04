Partys, Festivals, Feiern: Das ist demnächst im Landkreis Günzburg geboten

Unter freiem Himmel wird im Landkreis Günzburg wieder kräftig gefeiert. Wo ist im Frühling und Sommer was los in der Region? Ein Überblick.

Der Frühling ist da und damit die Zeit für Feste, Partys und Feiern unter freiem Himmel. In unserer Übersicht gibt es die Termine, die bis in den September hinein im Landkreis Günzburg anstehen.

Brauereihoffest: Bei der Schlossbrauerei Autenried fahren zum Brauereihoffest am Sonntag, 21. April, wieder Oldtimer vor. Das Fest findet von 10.30 bis 19 Uhr auf dem Brauereigelände statt.

Mittelalter: Die Armati Equites veranstalten zum ersten Mal Historische Festtage auf Schloss Neuburg/Kammel. Vom 3. bis 5. Mai ist dort gemeinsam mit den örtlichen Vereinen Lagerleben, ein bunter Mittelaltermarkt, Musik, Tanz, eine Ausstellung historischer Artefakte und Kunstwerke aus dem Mittelalter geboten.

Frühlingsfest: Zum dritten Mal steigt in Günzburg das Frühlingsfest auf dem Festplatz in der Ortsstraße 40. Vom 8. bis 12. Mai ist dort Festprogramm mit dem Auftritt der Dorfrocker (Mittwoch), dem Vatertragstreff (Donnerstag), Bierzelt meets Mallorca (Freitag) sowie am Samstag Festumzug, Festabend und Konzert der Bätscher Buam. Am Sonntag hat sich Ministerpräsident Markus Söder zum politischen Frühschoppen angesagt, danach ist Familientag.

Streetfood-Festival: Auf dem Volksfestplatz Günzburg macht vom 18. bis 20. Mai das Schummeltag Street Food Festival Station. Geöffnet ist Samstag von 16 bis 22 Uhr, Pfingstsonntag von 11 bis 22 Uhr sowie Pfingstmontag, von 11 bis 19 Uhr. Bei freiem Eintritt gibt es verschiedene Foodtrucks zu entdecken, dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

Mammutfete: Der Container Waldstetten veranstaltet am Samstag, 25. Mai, die Mammutfeste. Musik kommt von DJ TIZ, los geht’s um 21 Uhr.

La Siesta: Die 16. La Siesta-Party der DJK Breitenthal findet am Samstag, 15. Juni, auf dem Vereinsheimgelände statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Guntiafest: Das traditionelle Günzburger Stadtfest ist dieses Jahr am 19. und 30. Juni. Rund um den Marktplatz wird wieder gefeiert, es gibt Mitmachangebote, Musik und Bühnenprogramm.

Das Guntia-Fest lockt jedes Jahr tausende Besucher in die Günzburger Innenstadt. Foto: Peter Wieser (Archivbild)

Blackout: Die Blackoutparty in Dürrlauingen ist dieses Jahr am Samstag, 6. Juli geplant.

Schlossparkfest: Die Eintracht Autenried ist Veranstalter des Schlossparkfests, das am Samstag, 6., und Sonntag, 7.Juli in Autenried gefeiert wird.

Sunrise-Festival: Das Sunrise Reggae und Ska-Festival steigt dieses Jahr vom 11. bis 14. Juli in Burtenbach. Angesagt haben sich dieses Jahr unter anderem die Lokalmatadoren Skaos, Dr. Ring Ding und Romain Virgo. Neben den nationalen und internationalen Acts auf drei Bühnen gibt es wieder ein buntes Rahmenprogramm, Workshops, einen Weltmarkt und die Foodmeile.

Kinderfest: Das Leipheimer Kinderfest ist dieses Jahr vom 13. bis 15. Juli. Neben dem traditionellen Festprogramm spielt am Samstagabend ab 21 Uhr die Alpenrock Partyband „Rockspitz“.

Beim Kinderfest Leipheim geht es im Juli wieder rund. Foto: Nadine Ballweg (Archivbild)





Stadtfest: In Ichenhausen verwandelt sich die Ortsdurchfahrt beim Stadtfest wieder in eine Feiermeile. Das Fest findet dieses Jahr am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juli, statt. Stadt und Vereine organisieren die Festtage.

Kellerbergfest: Auf dem Kellerberg in Balzhausen wird wieder gefeiert: Der Musikverein hat sich den 18. bis 21. Juli dieses Jahr als Termin vorgenommen, Ausweichtermin wäre vom 25. bis 28. Juli.

Ackerbeat: Ein "Best Of" aller Ackerbeats soll es dieses Jahr in Waltenhausen werden, und zwar am 19. und 20. Juli, Tickets gibt es ebenfalls schon auf der Homepage zu kaufen. Das Festival hat sich aus den Festen zweier Wohngemeinschaften in den 80ern in Waltenhausen entwickelt.

Holi-Festival: Unter dem Motto "Günzurg wird bunt!" findet am Samstag, 20. Juli, das Holi-Festival der Farben auf dem Festplatz am Sportheim Wasserburg statt. Beginn ist um 11 Uhr.

Volksfest: In Günzburg ist im August wieder Volksfest-Zeit. Traditionell findet das Fest auf dem Gelände am Auweg statt, dieses Jahr vom 9. bis 18. August.

Festwoche: Die 66. Krumbacher Festwoche geht dieses Jahr von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 8. September, über die Bühne.

Schwabentag: In Günzburg findet am Samstag, 7. September, der Schwabentag statt. Vereine, Künstler, Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aber auch andere Schwabenstädte werden den Tag zu einem Mitmach-Tag für die ganze Familie gestalten. (rjk)

Info: Fehlt ihre Party oder Feier noch auf unserer Liste? Gerne können Sie uns Termine und Daten per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de schicken, die Aufzählung wird online laufend ergänzt.