Sonderimpftag in Günzburg: Es gibt auch ein Zeitfenster ohne Anmeldungen

Bisher war bei den Sonderimpftagen im Kreis Günzburg eine Impfung gegen das Coronavirus nur mit Voranmeldung möglich. Am Sonntag gibt es allerdings eine Ausnahme.

Zum vierten Mal besteht am Wochenende die Möglichkeit, sich bei den Sonderimpftagen auf dem Legolandparkplatz in Günzburg gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Immer wieder kam es an den vergangenen drei Adventswochenenden vor, dass Menschen auch ohne Voranmeldung zu den Boostertagen gekommen sind. Bislang war eine Impfung allerdings nur mit Termin möglich.

Um aber allen eine Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen, wird laut Landratsamt am Sonntag, 19. Dezember, von 12 bis 16 Uhr die Möglichkeit bestehen, auch ohne vorherige Anmeldung eine Impfung zu erhalten. Aus organisatorischen Gründen wäre es allerdings sinnvoll, dass zumindest eine vorherige Registrierung über das Bayerische Registrierungsportal „BayIMCO“ erfolgt.

Impfstoff von Biontech und Moderna bei Sonderimpftag am Legoland

Wer sich impfen lassen möchte, kann weiterhin einen Termin über https://www.landkreis-guenzburg.de/covid-19/impfzentrum vereinbaren. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Menschen, die sich impfen lassen möchten, werden gebeten, ihren Impfausweis und ihren Personalausweis mitzubringen. Die Anfahrt ist über die Zufahrt zum Legoland ausgeschildert. (AZ)