Überraschende Wende in Günzburger Vergewaltigungsprozess

Ein inzwischen 25-Jähriger soll als Geselle auf Baustellen eine damals 15-jährige Auszubildende vergewaltigt haben. Warum das Schöffengericht Zweifel an der Schuld hat.

Mit einer überraschenden Wende endete vor dem Günzburger Schöffengericht der Prozess gegen einen 25-Jährigen. Wegen erheblicher Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers, einer heute 18-jährigen Auszubildenden, wurde der Angeklagte mangels Beweisen freigesprochen. Sogar die Staatsanwaltschaft hatte das beantragt, während der Nebenklageanwalt eine mehrjährige Haftstrafe gefordert hatte.