Vier Gürtelrosen in einem Jahr: AOK zahlt die Impfung nicht

Plus Eine 46-jährige Frau erkrankt nach Corona-Impfungen mehrfach an Gürtelrose. Trotz ihrer Vorerkrankungen übernimmt die Krankenkasse keine Impfkosten. Warum nicht?

Von Heike Schreiber

Anna Müllers Gefühlswelt schwankt ziemlich. Sie reicht von Verzweiflung über Frust und Wut bis hin zu Angst. Erst vor Kurzem hat die 46-Jährige ihre vierte Gürtelrose-Erkrankung innerhalb eines Jahres überstanden. Die Schmerzen seien über Wochen hinweg höllisch gewesen, die Nachwehen noch immer zu spüren. Die Sorge, sich bald wieder eine schlimme Infektion mit Herpes Zoster einzuhandeln, ist bei ihr riesig – ihr Immunsystem ist aufgrund diverser Vorerkrankungen geschwächt. Eine Zweifach-Impfung gegen Gürtelrose würde ihr helfen, doch ihre Krankenkasse will die Kosten dafür nicht übernehmen. Sie selbst kann sie sich finanziell nicht leisten. Ihr Vorwurf: "Man zahlt immer brav seine Beiträge, und wenn man Hilfe braucht, lässt einen die Krankenkasse im Stich."

"Das ist unfair, einfach ungerecht", findet die 46-Jährige, die ihren richtigen Namen (der Redaktion bekannt) und ihren Wohnort lieber nicht in der Zeitung lesen will. Sie fürchtet, dass sie dann auf dem Index steht und von ihrer Krankenkasse, der AOK, "hinausgeworfen" werden könnte. In ihrer Verzweiflung hat sie sich an unsere Redaktion gewandt, will auf ihre Geschichte aufmerksam machen. "Anderen Betroffenen könnte es wie mir ergehen", sagt sie. Ihr Leidensweg hat in der Kindheit begonnen. Im Alter von drei Jahren ist Anna Müller an Diabetes erkrankt, Asthma kam noch hinzu. Zwei Erkrankungen, die sie mit Beginn der Corona-Pandemie zu einer Hochrisiko-Patientin werden ließen. Sie habe panische Angst gehabt, sich das Corona-Virus einzufangen, sich in der Folge viermal dagegen impfen lassen.

