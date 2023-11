70 Zentimeter langer Kratzer im geparkten BMW

Ein Autofahrer stellt seinen Wagen auf einem Parkplatz in Leipheim ab. Als er zurückkommt, ist die Beifahrertüre beschädigt.

Eine böse Überraschung erlebt hat am Freitagmittag ein 40-Jähriger, der seinen BMW auf einem Parkplatz in der Theodor-Heuss-Straße in Leipheim abgestellt hat. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen circa 70 Zentimeter langen Kratzer an der Beifahrertüre, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand wird von circa 3000 Euro Sachschaden ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, um telefonische Kontaktaufnahme unter Telefon 08221/919-0. (AZ)