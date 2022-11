A8: Schlafendem Lkw-Fahrer werden 300 Liter Diesel gestohlen

Während er schlief, wurden einem Lastwagenfahrer auf der A8-Rastanlage Leipheim 300 Liter Diesel aus dem Tank seines Fahrzeugs gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Dieseldiebstahl auf der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 ermittelt die Polizei. Demnach brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem abgestellten Lastwagen den Tankdeckel auf und zapften geschätzte 300 Liter Diesel ab. Der Lkw-Fahrer, der während seiner Ruhezeit auf der Rastanlage übernachtet hatte, bemerkte den Diebstahl erst, als er seine Fahrt am Donnerstagmorgen fortsetzte. Der Wert des entwendeten Diesels wird auf 600 Euro beziffert, der Sachschaden am Tankdeckel beläuft sich auf etwa 20 Euro. (AZ)