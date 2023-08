Leipheim

An der A8 in Leipheim ist einer der besten Rastplätze in Südbayern

Die Autobahnraststätte an der A8 in Leipheim zählt nach einem Test des ADAC zu den drei besten Raststätten in Südbayern. Tank und Rast betreibt das Rasthaus.

Plus In einem Test bewertete der ADAC bundesweit Rastanlagen an den Autobahnen. Die Raststätte in Leipheim schnitt mit der Note "gut" ab. Das sagen einige Reisende.

Von Nadine Ballweg

Einfach mal durchatmen, die Beine vertreten, eine Kleinigkeit essen. Die Menschen, die sich an diesem ersten heiteren Sommertag nach den fast herbstlich anmutenden Regentagen an der Raststätte Leipheim Süd an der A8 aufhalten, verbringen ihre Fahrtpause heute an der frischen Luft. Ein Mann macht es sich im Gras bequem und erholt sich auf einem Kissen. Vereinzelt strömen Lastwagenfahrer, Familien und Geschäftspersonen in die Raststätte. Es ist nicht sonderlich viel los, und das, obwohl die Sommerferien in Bayern vor Kurzem begonnen haben. Laut einer Pressemeldung des ADAC vom Juli schneidet die Raststätte Leipheim Süd als eine von 15 der insgesamt 40 getesteten Rastanlagen mit der Note "gut" ab. In Südbayern erzielten nur zwei weitere diese Bewertung. Einige Reisende erzählen von ihrem Aufenthalt.

Neben den gastronomischen und sanitären Anlagen hat der Rastplatz in Leipheim einen einladenden Grünbereich zu bieten. Foto: Nadine Ballweg

Eine junge Familie ist gerade im Begriff, ihre Reise von Heidelberg nach München fortzusetzen, als sie von ihren Erfahrungen an der Raststätte berichtet. Jan Hirsch hält dabei sein Kleinkind auf dem Arm: "Was uns sofort aufgefallen ist, ist die Grünfläche rund um die Raststätte", erzählt der junge Vater. Mit der freien Hand zeigt er auf den Hügel, auf dem Metallbänke und Tische in einigem Abstand voneinander aufgebaut sind. Der Brunnen im Eingangsbereich der Raststätte habe die Tochter beeindruckt. Sie habe genau wie die Eltern eine Pause von der langen Fahrt gebraucht. "Hier gibt es eine Menge zu sehen", fasst Chantal Bodenhaupt, die Mutter der Kleinen, zusammen. Auch die Erwachsenen können sich nicht über das Angebot auf dem Rastplatz beschweren. Hirsch beschreibt die Anlage insgesamt als "solide", die Sanitäranlagen seien sauber gewesen. Außerdem sind diese barrierefrei zugänglich.

