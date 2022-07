Autofahrerin übersieht in Leipheim Mann auf dem E-Scooter

In Leipheim wurde ein Mann verletzt, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Eine Autofahrerin übersah ihn beim Einbiegen in die Straße.

Durch einen Verkehrsunfall wurde in Leipheim ein E-Scooter-Fahrer verletzt. Laut Polizei bog am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen aus einer Hofeinfahrt eines Firmengeländes in die Günzburger Straße ein. Dabei übersah sie den 50-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der zu diesem Zeitpunkt auf der Straße unterwegs war. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich an Händen, Knien und Schulter. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)