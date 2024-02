Leipheim

17:30 Uhr

Eine Panzerrampe steht auf dem Leipheimer Bauhof im Weg

Auf dem Areal Pro, dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim, entsteht nun auch der neue Bauhof. Hierfür werden noch einige Kosten fällig.

Plus Der neue Bauhof hat ein Problem: Eine Panzerrampe steht Mitten auf dem Gelände, einen Nutzen hat sie aktuell nicht. Nun soll sie weg, doch die Entfernung ist teuer.

Von Celine Theiss

Die Angestellten des Leipheimer Bauhofs sind sich einig – die Panzerrampe muss weg. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs, das sich am Areal Pro befindet, steht eine Panzerrampe. Doch das Entfernen kostet viel Geld. Die Stadtverwaltung hatte zunächst eine Ausschreibung für den Abbruch der Rampe gestartet, in der vergangenen Stadtratssitzung wurde nun die Angebote vorgestellt. Mit etwa 60.000 Euro Kosten muss die Stadt rechnen.

"Mir wurde von mehreren gesagt, dass eine solche Panzerrampe ziemlich sinnvoll ist", erklärt Jens Kahler (UWG). Für Willi Riedel ( SPD) ist der Preis entscheidend. "Ein Abbruch für 60.000? Mich würde die Rampe nicht stören", sagt der Stadtrat. Bürgermeister Christian Konrad entgegnet, dass die Rampe abgerissen werden soll, um Raum zu schaffen. "Das Ding steht im Weg", so der Bürgermeister. Einen Nutzen hat laut Bauamtsleiter Jürgen Mössle der Bauhof aktuell nicht von dem Relikt des ehemaligen Fliegerhorsts. "Der Bauhof fährt dann immer an der Rampe vorbei, nur weil es zu schade ist, sie wegzumachen." Schließlich stimmte der Stadtrat mit drei Gegenstimmen für das Angebot der Offinger Firma Ulrich Remmele in Höhe von etwa 57.000 Euro zum Abbruch der Panzerrampe.

