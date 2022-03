Hoher Schaden nach Unfall in Leipheim

Ein Mann will von der Kreisstraße auf den Parkplatz der Gaststätte Waldvogel in Leipheim abbiegen. Ein dahinter fahrender Autofahrer bemerkt dies zu spät.

Am Freitag kam es in Leipheim auf der Kreisstraße GZ4 auf Höhe der Gaststätte Waldvogel gegen 8.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 49-Jähriger wollte mit seinem Auto von der Kreisstraße in den Parkplatz der Gaststätte abbiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 39-Jähriger bemerkte dies nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)