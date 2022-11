Kita, Schule, Rathaus: Leipheim plant Projekte in Millionenhöhe

Plus Die Stadt Leipheim wird sich in der kommenden Zeit einigen großen Vorhaben widmen. Beim Bürgerinfotag stellt sich auch der Träger der neuen Kindertagesstätte vor.

Am 1. März soll die neue Kindertagesstätte St. Paulus eröffnet werden. Sechs Gruppen mit 120 bis 140 Kindern werden darin Platz finden. Beim Bürgerinfotag der Stadt Leipheim im Bürgersaal im Zehntstadel stand vor dem Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Christian Konrad zunächst die Vorstellung des Trägers, die Katholische Kirchenstiftung St. Paulus, auf der Tagesordnung. Man habe sich gefreut, dass der Leipheimer Stadtrat einstimmig die Bewerbung der katholischen Kirche angenommen habe, erklärte Leipheims Pfarrer Johannes Rauch. Im Bereich der Kinderbetreuung habe diese sehr starke Partner im Rücken.