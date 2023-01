Mehrere Graffiti in Leipheim angebracht

An fünf Orten in Leipheim wurden Schriftzüge mit diffamierendem Inhalt angebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Stadtgebiet Leipheim wurden innerhalb der vergangenen zwei Tage mehrere Örtlichkeiten mit roten Graffiti besprüht. Insgesamt waren fünf Orte betroffen, nämlich die Wände der Unterführungen unter der Günzburger Straße sowie der Südumfahrung, das Gebäude des Wertstoffhofs, eine Laterne in der Schleifstraße sowie eine Bushaltestelle am Sportplatz. Der Inhalt der Schriftzüge bezieht sich laut Polizei größtenteils auf eine Firma in Leipheim, wo diese diffamiert wird. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)