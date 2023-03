Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 31 Jahre alter Mann, der an der Leipheimer Rastanlage kontrolliert worden ist, fiel nicht das erste Mal wegen Betäubungsmittelmissbrauchs auf.

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg kontrollierte am Freitagnachmittag einen Verkehrsteilnehmer an der Rastanlage Leipheim. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem 31-Jährigen der Führerschein wegen vorangegangenen Betäubungsmittelmissbrauchs aberkannt worden ist. Der Mann war somit zum Kontrollzeitpunkt nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Betäubungsmitteltest bestätigte den Gesamteindruck der kontrollierenden Beamten und verlief positiv. Nachdem dem Mann Blut entnommen und seine Weiterfahrt unterbunden worden war, wurde der 31-Jährige entlassen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein. (AZ)