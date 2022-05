Polizei sucht grünen Audi des Unfallverursachers auf A8 bei Leipheim

Warum ein 21-Jähriger zu einer Vollbremsung gezwungen war. Und wie es dann weiterging.

Kurz vor der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete sich auf der A8 am frühen Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne anzuhalten, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer eines grünen Audi wechselte in Überholabsicht so knapp vor das Auto eines 21-Jährigen, dass dieser zur Vermeidung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung einleiten musste.

In der Folge geriet sein Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Mittel- und rechte Außenschutzplanke. Das Auto kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen, wo es letztlich noch zu einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen kam. Der Beifahrer im Pkw, ein 20-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis, wurde am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Audi A 6 gehandelt haben soll. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-311 zu melden. (AZ)