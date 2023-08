Polizei unterbindet bei Leipheim Weiterfahrt auf der A8

Das Auto des 43 Jahre alten Fahrers ist wegen eines Unfallschadens nicht mehr verkehrssicher.

Polizeibeamte haben auf der A8 bei Leipheim am Sonntagvormittag ein Auto mit starkem Frontschaden gesehen. In Bezug auf die Verkehrssicherheit wurde der Wagen kontrolliert. Bei der genauen Inaugenscheinnahme des Autos war ersichtlich, dass Teile der Karosserie gefährlich von dem Pkw ragten. Der Frontschaden war nach Aussage des Fahrers Ausfluss aus einem Verkehrsunfall in der Vergangenheit. Über die Verkehrssicherheit seines Fahrzeuges machte sich der 43-Jährige jedoch keine Gedanken, berichtet die Polizei. Als die Beamten den Pkw im Bereich der Radläufe kontrollierten, waren bereits deutliche Schleifspuren erkennbar. Wegen der Mängel ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein. (AZ)