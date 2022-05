Streit an der Jugendhütte: Mann geht mit Messern auf Partygäste los

Weil er sich von den Besuchern einer Jugendhütte in Riedheim in seiner Ruhe gestört fühlte, bedrohte ein Mann mit Messern die Jugendlichen.

Der Mann war, so die Informationen den Polizeiinspektion Günzburg, deutlich alkoholisiert. Er pöbelte am Freitagabend die Jugendlichen vor der Hütte an und hielt einem der Besucher ein Messer an den Hals. Der Gruppe gelang es, dem Mann die Messer abzunehmen. Doch der Streit eskalierte weiter. Dabei stieß der Mann einen der Jugendlichen zu Boden, der leicht verletzt wurde. Einen weiteren Partygast packte er am Kragen, sodass dieser Schmerzen erlitt.

Mit Messer auf Partygäste losgegangen: Mann kommt in Gewahrsam

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits von der Hütte entfernt. Die Polizeistreife traf ihn jedoch auf dem Heimweg an. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Streitereien mit den Besuchern der Jugendhütte kommt. Der Mann wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung. (AZ)