Leipheim

11:59 Uhr

Schlager in Leipheim: Bata Ilic und Andy Borg begeistern Publikum

Plus Beim „Immer wieder Schlager-Open Air“ auf dem Areal Pro wurde kräftig mitgesungen und getanzt. Einer der Stars des Abends tanzte für manchen Besucher aber aus der Reihe.

Von Peter Wieser

Sollte irgendeiner gedacht haben, da kommt ein alter Mann auf die Bühne, singt ein paar Lieder und das war's, der lag falsch. Bata Illic tat in Leipheim genau das Gegenteil. Gut, ein bisschen älter ist er schon geworden und mit 82 Jahren stehen nicht mehr allzu viele Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Das aber ließ er sich beim „Immer wieder Schlager-Open Air“ am Freitag nicht anmerken. Schon gar nicht, als sich von den mehreren hundert Gästen seine „Michaela“ über das Areal Pro-Gelände verbreitete, bevor er überhaupt die Bühne betreten hatte. Ob Schlagerfans oder Weniger-Schlagerfans: Beim zweiten Teil der Soundsolution Summer Nights in Leipheim kamen diese in jedem Fall auf ihre Kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

