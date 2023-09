Unbekannte besprühen in Leipheim Gartenmauer mit Farbe

In einem Fall von Sachbeschädigungen durch Schmierereien in Leipheim sucht die Polizeiinspektion nach Zeugen.

Die Polizei in Günzburg beschäftigt derzeit ein Fall der Sachbeschädigung durch Schmierei. Am Donnerstagnachmittag erstattete nach Informationen der Günzburger Polizei ein geschädigter Hausbesitzer Anzeige wegen Sachbeschädigung. Bereits während der Zeit, als der Hausbesitzer im Urlaub war, wurde eine Steinwand in seinem Garten mit schwarzer Farbe besprüht.

Die Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Der Tatzeitraum konnte von 22. bis 23. August 2023 eingrenzt werden. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)