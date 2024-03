Unter Drogeneinfluss auf A8: Polizei zieht Fahrer aus dem Verkehr

Die Verkehrspolizei Günzburg ermittelt gegen einen Fahrer, der womöglich unter Drogeneinfluss stand. Er wurde von einer Streife gestoppt und aus dem Verkehr gezogen.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Donnerstagnachmittag auf der A8 Höhe Leipheim den Fahrer eines tschechischen Klein-Transporters. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, weshalb die Beamten ihm einen Test anboten. Wie die Polizei verlauten ließ, verlief dieser freiwillige Test positiv und zeigte eine Beeinflussung mit THC an. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Wenn das Blutergebnis den Verdacht beweist, kommen auf den Fahrer ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie ein Monat Fahrverbot zu. (AZ)