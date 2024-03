Was die Neugründung des Dorfladens Riedheim bedeutet

Die Grundversorgung für Riedheim bleibt dank eines neuen Konzepts gesichert: Kunden mit Geschäftsanteilen können auch außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen.

Riedheim ohne Dorfladen? Das können sich viele gar nicht mehr vorstellen. Der Dorfladen in Riedheim steht vor der Neugründung. Damit ist die Grundversorgung für den Leipheimer Stadtteil gesichert. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach unterstützt Investitionen am bestehenden Gebäude mit einem Zuschuss bis 75.000 Euro.

Ralf Leibing, Gerhard Mücke und Robert Henn erarbeiteten in den vergangenen Monaten ein neues Konzept für den Dorfladen in Riedheim. Bei der Übergabe des Förderbescheides an die drei Geschäftsführer zeigte sich Amtsleiter Christian Kreye von der sogenannten „Hybrid-Lösung“ angetan. Diese ermöglicht einen Einkauf „rund um die Uhr“. Der Dorfladen kann sich zum einen als Nahversorger zum Treffpunkt der Dorfgemeinschaft mit Dorfcafé entwickeln und zum anderen bietet er Kunden mit Geschäftsanteilen einen Einkauf auch außerhalb der Öffnungszeiten. Darüber hinaus will sich der Dorfladen nicht nur als Nahversorger verstehen, sondern auch mit diversen Aktionen in Riedheim die Dorfgemeinschaft stärken.

Dorfladen stärkt mit Aktionen Dorfgemeinschaft in Riedheim

„Der Dorfladen muss über den eigenen Tellerrand blicken, dann hat er eine Zukunft“, so Robert Henn. „Mit dieser neuen Strategie, einer neuen Rechtsform für den Dorfladen und mit Bürgerbeteiligung in Form von Erwerb von Anteilen stellen Sie die Weichen neu“, lobte der Amtsleiter das Engagement. Kreye hob zudem das ehrenamtliche Engagement des Dorfladenteams hervor. „Sie sichern eine Einkaufsmöglichkeit und sorgen dafür, dass Riedheim seinen dörflichen Charakter nicht verliert“. Da es um eine Verbesserung der Grundversorgung in Riedheim geht, ist eine finanzielle Unterstützung über die Förderinitiative „Kleinstunternehmen“ möglich.

Dorfläden im Landkreis Günzburg 1 / 10 Zurück Vorwärts Deisenhausen Dorfladen eG, Am Dorfplatz

Ettenbeuren Dorfladen Gbr, Sonnenstraße 2

Gundremmingen Dorfladen, Schulstraße 4

Haldenwang Dorfladen, Hauptstraße 24

Kammeltal Lebensmittel Kircher Gbr, Dossenbergerstraße 44

Kötz Geigers Dorfladen, Hauptstraße 5

Mindelzell Dorfladen UG, Ursberger Str. 1

Neuburg a.d. Kammel Dorfladen, Bahnhofstraße 31

Riedheim Dorfladen eG, Raiffeisengasse 1

Ziemetshausen ZuMA Zusammarkt GmbH, Bgm.-Haide-Straße 38

Voraussetzung war jedoch die Einleitung einer Dorferneuerung, veranlasst durch die Stadt Leipheim. Bürgermeister Christian Konrad ermutigte die Initiatoren für die kommenden Wochen, da jetzt mit dem Aufbau des Dorfladens die Arbeit richtig losgehe. Er zeigte sich jedoch sicher, dass in Riedheim das erforderliche ehrenamtliche Engagement vorhanden sei. Die Eröffnung ist im Laufe des Jahres geplant. (AZ)