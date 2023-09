Werkzeug aus einem Gartenhaus gestohlen

Ein Unbekannter hat aus einem unversperrten Gartenhaus in Leipheim elektrische Geräte entwendet. Die Besitzerin hat es erst jetzt bemerkt.

Am Samstag alarmierte eine Frau aus Leipheim die Polizei wegen eines Diebstahls aus ihrem Gartenhaus. Ein unbekannter Täter muss zwischen dem 6. September, 20 Uhr, und 13. September, 14 Uhr, das offene Grundstück der Frau in der Schubertstraße in Leipheim betreten haben. Laut Polizei entwendete er dort aus dem unversperrten Gartenhaus elektrische Gartengeräte und Elektrowerkzeuge. Diese hatten einen Wert von etwa 1800 Euro. (AZ)