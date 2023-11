Zeugensuche nach Einbruch in die alte Autobahnmeisterei in Leipheim

Ein oder mehrere Einbrecher erbeuteten in der alten Autobahnmeisterei Leipheim Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 30. Oktober, 15 Uhr, bis 31. Oktober, 6.30 Uhr, Zutritt auf das Gelände der alten Autobahnmeisterei in der Hauptstraße 4 in Leipheim. Der oder die unbekannten Täter zwickten laut Polizeiangaben zunächst zwei Zäune auf, um auf das Gelände zu gelangen und brachen dann einen Wohnwagen auf dem Gelände auf. Daraus stahlen sie unter anderem Inventar. Weiterhin brachen sie über ein Fenster in das Bürogebäude auf dem Gelände ein und entwendeten mehrere Gegenstände.

Polizei fahndet nach den Tätern und sucht Zeugen

Der Beuteschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt, der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)