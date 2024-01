Einbrecher nehmen Kasse aus Bäckerei mit

Statt Semmeln und Brezen haben Unbekannte in einer Bäckerei in Offingen etwas ganz anderes gesucht.

Nach einem Einbruch in Offingen sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte sind am Dienstag gegen 2.40 Uhr in eine Bäckerei eingebrochen, die in einem Verbrauchermarkt am Sportplatz liegt. Zwei bisher unbekannte Täter hebelten die Eingangsschiebetür mit einem Brecheisen auf. Sie entwendeten den Geldeinsatz der Kasse mit Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau unter Telefon 08222/96900 entgegen. (AZ)