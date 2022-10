Offingen

Ist die Offinger Mindelhalle ein Fass ohne Boden?

Plus Die Offinger Mindelhalle muss saniert werden. Kostenpunkt: knapp 2,5 Millionen Euro brutto. Das führt zu Diskussionen – und der Frage, ob eine neue Halle finanzierbar ist.

Von Peter Wieser

Im Jahr 1976 wurde die Offinger Mindelhalle gebaut. In der Vergangenheit wurden schrittweise die verschiedensten Maßnahmen durchgeführt. Jetzt stünde eine weitere, nicht unerhebliche an: die Sanierung der Sanitäranlagen und der Haustechnik, ebenso des Gastrobereichs und der Nebenräume. Manches befindet sich im Originalzustand, als die Halle erbaut wurde. Ziel wäre ein Baubeginn zum Ende des Schuljahres 2023 mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr. Man werde um eine Generalsanierung nicht umhinkommen, so Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD). Was dem Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung weniger gefiel, war die vorliegende Kostenschätzung: knapp 2,5 Millionen Euro brutto.

