Offingen

vor 3 Min.

Jubilar Anton Benker: Vom Bäcker zum Fuhrunternehmer

Plus Anton Benker aus Offingen feiert am Dienstag seinen 90. Geburtstag. Sein Lieblingsgerät ist die Kreissäge.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

In Offingen geboren ist Anton Benker zwar nicht, aber knapp acht Jahrzehnte ist es schon her, dass aus dem gebürtigen Gundelfinger ein Offinger wurde. Seine Eltern hätten damals die Villa erworben und acht Geschwister seien sie gewesen, erzählt Anton Benker. Am Dienstag feiert er seinen 90. Geburtstag.

Nach seiner Schulzeit erlernte der Jubilar den Bäckerberuf und arbeitete später in einer Konditorei in Augsburg. Den weiteren Weg des Bäckers und Konditors schlug Anton Benker jedoch nicht ein. Er lernte seine Frau Alma kennen und machte den Lkw-Führerschein. "Ich war dann Kies-Lkw-Chauffeur", erzählt Anton Benker. Nach und nach sei er in das Unternehmen mit eingestiegen, bis er es schließlich alleine weitergeführt habe und es immer größer geworden sei. 1982 gab es dann noch einmal eine berufliche Veränderung und das Fuhrunternehmen wurde Geschichte. Bis zu seinem Ruhestand führte Anton Benker sein Geschäft für die Instandhaltung von Armaturen. Viel Zeit für irgendwelche Hobbys blieb damals jedoch nicht, bis auf die Urlaube in Italien, zumeist nach Bibione, anfangs mit dem Zelt, dann mit dem Wohnwagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen