Lastwagen hängt in der Unterführung fest

Trotz der Höhenangabe will der Fahrer eines Sattelzugs in Offingen unter der Bahnbrücke durchfahren. Die Folge: Sein Gefährt bliebt stecken.

Ein ortsunkundiger LKW-Fahrer ist am Dienstagmorgen auf der Gundelfinger Straße in Offingen in Richtung Bahnunterführung gefahren. Trotz Höhenangabe an der Unterführung wollte er der Polizei zufolge mit seinem Sattelzug unter der Bahn durchfahren. Mit seinem Auflieger blieb er jedoch in der Unterführung stecken. Dabei wurde der Planenauflieger zusammengedrückt.

Auch der Beton der Unterführung wurde leicht beschädigt. Allerdings stellte der herbeigerufene Notfallmanager der Bahn keinerlei Beeinträchtigung der Stabilität des Bauwerkes fest. Der Unfall wurde von der Polizei Burgau aufgenommen. Der entstandene Schaden beträgt am Lastwagen etwa 2000 und an der Brücke 1000 Euro. (AZ)