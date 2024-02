Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall in Offingen schwer verletzt

Eine 71-jährige Fahrradfahrerin stüzt am Mittwochnachmittag in Offingen und wird schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall in Offingen ist am Mittwochnachmittag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 71-jährige Radlerin gegen 16.20 Uhr in der Danziger Straße unterwegs, als sie vom Fahrrad stürzte. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sollen sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Burgau melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)