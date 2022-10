Unbekannter setzt Fahrt nach Unfall in Röfingen einfach fort

Die Polizei gibt den bei einem Unfall mit Fahrerflucht entstandenen Schaden in Röfingen mit 32.000 Euro an. Wie es dazu gekommen ist.

Wegen einer Verkehrsunfallflucht am Freitagabend gegen 21 Uhr in Röfingen (Augsburger Straße) ermittelt die Polizei. Eine 33-jährige Fahrerin war mit ihrem Auto in Richtung Roßhaupten unterwegs und wollte an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Da sie die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Autos falsch einschätzte, musste sie nach rechts ausweichen. Dabei stieß sie mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Wagens zusammen. Durch den Ausweichvorgang touchierte die 33-Jährige dann noch die linke Fahrzeugseite des geparkten Autos. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte nach dem Zusammenprall seine Fahrt in Richtung Röfingen fort. Bisher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw handeln soll. Der entstandene Gesamtsachschaden wird, so die Polizei, auf etwa 32.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau telefonisch unter 08222/96900. (AZ)