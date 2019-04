20.04.2019

40 Vereinsmeister-Titel sind genug

In Burgau lässt sich Margot Wöllert womöglich ein letztes Mal feiern. Die Mitglieder beschließen eine Beitragserhöhung. Ein Schütze ist seit 50 Jahren dabei

Sportliche Erfolge gefeiert haben die Königlich privilegierten Schützen Burgau anlässlich ihrer Generalversammlung. Die neuen Regenten sind Christa Wagner (Schützen) und Vinzenz Scheppach (Jugendliche). Einen sagenhaften Rekord stellte Margot Wöllert auf: Sie wurde zum 40. Mal in Folge Vereinsmeisterin mit dem Luftgewehr.

Im Jahresbericht blickte Schützenmeister Harald Stöckle auf ein vergleichsweise ruhiges Jahr zurück. Mit Spannung sehen die Burgauer jedoch der anstehenden Überprüfung der Schießanlage entgegen. Veränderte Vorschriften lassen erwarten, dass die eine oder andere Maßnahme erforderlich sein wird.

In Vertretung des unlängst verstorbenen Kassierers Anton Schmid (er war mehr als 40 Jahre im Amt) konnte Thomas Jordan von soliden Finanzen berichten. Er selbst wurde anschließend mit überwältigendem Vertrauen zum neuen Kassierer gewählt.

Wie schon im Vorjahr und etliche Jahre zuvor wurden die Mitgliedsbeiträge kontrovers diskutiert. Angesichts der langjährigen Stabilität der Beiträge und der stetig ansteigenden Abgaben an den Bayerischen Sportschützenbund (BSSB), die künftig 18 Euro je Erstmitglied betragen werden, wurde nun eine nach Vereinsangaben „noch moderate“ Anhebung der Beiträge beschlossen. Die stärkste Anhebung betrifft die Erstmitglieder mit den Verbandsabgaben und soll zudem den Spielraum für die Arbeit der Jugendleiterin deutlich erhöhen.

Trotz des geschrumpften Kaders konnte Sportleiter Rudolf Zettl von einigen Erfolgen berichten. Neben der erfolgreichen Teilnahme an Stadtmeisterschaft, Gaumeisterschaft und Kreisschießen sowie einem Sieg und einem zweiten Platz bei der Schwäbischen Meisterschaft durch Alexander Kindig schnupperte der Nachwuchs bei diversen Veranstaltungen Turnierluft.

Mit Alexander Kindig stellten die Burgauer auch in dieser Saison einen wichtigen Stützpfeiler der Waldkircher Luftpistole-Bundesligamannschaft.

Vorjahreskönig Norbert Knoller übergab die inzwischen sehr imposante Schützenkette an die neue Schützenkönigin Christa Wagner, die mit einem 9,7-Teiler das beste Blattl erzielte. Mit einem 106-Teiler konnte Vinzenz Scheppach die Kette des Jugendschützenkönigs von Moritz Möller übernehmen.

Margot Wöllert wurde diesmal mit 3500 Ringen Vereinsmeisterin mit dem Luftgewehr. Sie kündigte an, sich jetzt aus dem aktiven Schützendasein zurückzuziehen. Vereinsmeister bei den Luftpistolenschützen wurde Martin Feistle mit 3606 Ringen. Er gewann vor Harald Stöckle (3564) und Adalbert Eiband (3266). In den Aufgelegt-Disziplinen siegte Roswitha Lang mit 3845 Ringen vor Norbert Knoller (3719). Bei den Sportpistolenschützen gewann Alexander Kindig mit 2748 Ringen vor Martin Feistle (2669) und Harald Stöckle (2510). Bei den Nachwuchsschützen wurde zum dritten Mal in Folge Mortiz Möller Vereinsmeister. Er lag mit 2987 Ringen vor Vinzenz Scheppach (2568) und Moritz Mohr (2405).

Für 50 Jahre Treue zum Schießsport und ebenso lange Mitgliedschaft bei den Burgauer Schützen sowie im Bayerischen Sportschützenbund wurde Bruno Heinrich mit einer Urkunde und zugehöriger Anstecknadel ausgezeichnet. (zg)

Themen Folgen