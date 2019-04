00:04 Uhr

Egger ist „happy“ mit Platz zehn

Wie der Obergessertshauser das Rennen in Nals erlebt

Sein Ziel „Spitzenplatz“ erreicht hat Mountainbikefahrer Georg Egger bei einem international besetzten Rennen in Nals/Italien. Auf ein Top-Ten-Ergebnis hatte der 24-Jährige „insgeheim gehofft“ und diesen zehnten Platz erreichte er punktgenau. Am Ende war der Obergessertshauser „ziemlich happy“, als er 2:15 Minuten hinter Sieger Stephane Tempier (Frankreich, 1.20:52 Stunde) im Ziel angekommen war. „Der Kurs kommt mir aufgrund meines Körperbaus nicht entgegen, deshalb kann ich mit Platz zehn glücklich sein“, bilanzierte Egger im Rückblick auf das Rennen. Das führte die Teilnehmer auf einem fünf Kilometer langen Kurs mit einem langen Anstieg. 52 der 78 gestarteten Fahrer schafften sechs Runden.

Das erste Ziel, gleich Anschluss an die Spitze zu halten, konnte Egger allerdings nicht umsetzen. Er war zunächst zwischen Platz 15 und 17 unterwegs und machte erst langsam Positionen gut. In einer sechsköpfigen Gruppe bis Rang acht ging er dann in die Schlussrunde. Da machte Nationalmannschaftskollege Markus Schulte-Lünzum gleich zu Beginn des Anstiegs Betrieb, Egger versuchte zu folgen, passierte den Dänen Sebastian Carstensen Fini, kassierte von dem aber einen Konter. „Da konnte ich einfach nicht dagegen halten“, bekannte Egger freimütig. (zg)

