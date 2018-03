Jettinger Volleyball-Team vor Aufstieg

13.03.2018

Starke Spiele zum Saisonabschluss

Zum Saisonende drehten die Jettinger Volleyballerinnen nochmals voll auf. Gleich vier Siege konnten die Damen in der Bezirksklasse Süd einfahren. Jettingen II ist erneut Spitzenreiter, allerdings kann der Tabellenzweite Mauerstetten den VfR noch überholen.

Jettingen I siegte in Bobingen klar gegen den Gastgeber und etwas knapper gegen den starken FC Ebenhofen. Beim 3:0 gegen Bobingen lief alles. Der FC Ebenhofen leistete dagegen deutlich mehr Gegenwehr. Jettingen legte zwar immer in Sätzen vor, Ebenhofen konnte aber jedes Mal nachziehen. Am Ende gewann der VfR nach großem Kampf mit 15:11 im Tiebreak.

Die zweite Mannschaft musste zuerst gegen den bereits abgestiegenen TSV Königsbrunn ran. Gegen den äußerst jungen und unerfahrenen Gegner hatte der VfR leichtes Spiel und gewann mit 3:0. Die nächste Begegnung hatte es in sich. Der Tabellenzweite Jettingen gegen den Tabellendritten Großkötz. Zuspielerin Karin Schneider gab sich vor der Begegnung etwas skeptisch: „Zwei Verletzte und eine weitere verhinderte Spielerin zu ersetzen, wird heute nicht leicht.“ Sie sollte recht behalten.

Großkötz begann furios und sicherte sich gleich den ersten Satz. Jettingen schaffte es aber wieder auszugleichen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und zeigten druckvolles und taktisch geschicktes Volleyball. So konnte Großkötz zwar wieder vorlegen, aber wieder kämpfte sich Jettingen ran. Schließlich musste der Tiebreak entscheiden. Hier spielte das Team wie aus einem Guss und gewann mit 15:5. (zg)

Jettingen I P. Propp, C. Schneider, Müller, L. Propp, Böhm, Happ, Lehn

Jettingen II K. Schneider, S. Schneider, Schmidt, Wiora, Fischer, Müller-Stierlin, Eppinger, Girschick

