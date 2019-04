vor 12 Min.

Stark bei der Dan-Prüfung

Haben sich in Günzburg auf die Dan-Prüfung vorbereitet: (von links) Tom Reinhardt, Laura Pröbstle, Susanne Schneider und Marc Burkert.

Meister für TC Donau-Lech-Iller

Zur Bundesdanprüfung im Taekwondo (Prüfung ab dem 4. Dan aufwärts) traten in Gauting fünf Sportler vom TC Donau-Lech-Iller an: Susanne Schneider und Laura Pröbstle der Sportschule Sonner, Tom Reinhardt und Marc Burkert vom SV Lonsee und Marina Hacker aus Landshut. Die drei Letzteren legten ihre Prüfung zum 4. Dan sehr gut ab. Laura Pröbstle, schon seit 20 Jahren in der Sportschule und mit verantwortlich für die Vorbereitung auf Schwarzgurtprüfungen, absolvierte die Prüfung zum fünften Dan trotz Nervosität mit überragender Technik und Spitzenleistungen.

Susanne Schneider, seit 29 Jahren in der Sportschule und verantwortlich für das Kindertraining, die Turniersportler sowie die Abteilung Burgau stand unter enormem Druck. Aber schon bei der ersten Disziplin, dem Formenlauf, zeigte sie ihre Stärke auf der Fläche. Den Einschrittkampf präsentierte sie weit überdurchschnittlich und beim Freikampf kam das ganze Energiebündel zum Vorschein. Schneider schleuderte ihre zwei 30 Jahre jüngeren und zwei Köpfe größeren Angreifer mit Schulterwurf auf die Fläche, fing jeden Angriff gekonnt ab, nahm die Energie der Gegner mit und schon lagen sie wieder. Beim Bruchtest hielt sie in Kopfhöhe selbst das Brett und zertrümmerte es mit dem Fuß. Dafür erhielt sie nicht nur den 6. Dan, sie gehörte auch zu den Prüfungsbesten. (zg)

