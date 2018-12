16:10 Uhr

Vier Titel-Chancen für die Krumbacher Jugendfußballer Lokalsport

Der Nachwuchs kämpft in Günzburg um die Kreismeisterschaft. Nur die JFG ist bei allen Turnieren dabei. Das bestätigt einen Trend.

Eine sportlich stade Zeit? Nicht für die Nachwuchsfußballer, die um Hallen-Titel im Futsal kämpfen. In diesen Tagen stehen die Finalturniere der Kreismeisterschaften an. Die Wettbewerbe für D-, C-, B- und A-Junioren werden allesamt in der Rebayhalle Günzburg ausgetragen. Der Modus ist stets derselbe: Acht (bei den D-Junioren: zehn) Mannschaften werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe spielen überkreuz um den Einzug ins Finale. Anschließend werden alle Platzierungen ausgespielt.

Bei den Finalturnieren verdichtet sich ein Eindruck, der bereits seit einigen Jahren anhält: Immer weniger Vereine sind auch in der Halle für sich allein in der Lage, erfolgreich Jugendfußball zu spielen. Die Tendenz zur Bildung von Spielgemeinschaften oder Juniorenfördergemeinschaften schreitet scheinbar unumkehrbar fort. Man muss nicht übertrieben pessimistisch sein um anzunehmen, dass sich dieser Trend bereits in wenigen Jahren erheblich auf den Erwachsenen-Spielbetrieb auswirken wird.

Die D-Junioren starten mit zehn Teams

Den Auftakt zur Endrunden-Serie machen an diesem 27. Dezember die D-Junioren. Die zehn Teilnehmer sind SG Kleinbeuren, JFG Region Krumbach, SG Bubesheim-Wasserburg, SG Reisensburg-Leinheim, TSV Burgau (alle Gruppe A), SG Offingen, SG Waldstetten, SG Balzhausen, SpVgg Krumbach und VfR Jettingen (alle Gruppe B). Im Anschluss an das D-Junioren-Turnier messen sich die B-Junioren. In Gruppe A treffen SG Ellzee, SG Gundremmingen, SV Mindelzell und VfR Jettingen aufeinander. In Gruppe B treten SG Großkötz, FC Günzburg, JFG Region Krumbach und SG Bubesheim-Wasserburg gegeneinander an.

Bei den C-Junioren spielen am 28. Dezember in Gruppe A SG Autenried, JFG Günztaler Kickers, JFG Region Krumbach und SpVgg Krumbach sowie in Gruppe B SG Obergessertshausen, FC Günzburg, SG Rettenbach und TSV Burgau. Am selben Tag kämpfen die A-Junioren aus acht Vereinen um den Titel. Gruppe A bilden SG Balzhausen, SG Wasserburg-Bubesheim, TSV Burgau und TSV Ziemetshausen; in Gruppe B finden sich JFG Region Krumbach, SG Offingen, TSG Thannhausen und VfR Jettingen.

Am Donnerstag ab 10 Uhr, am Freitag ab 10.30 Uhr

Das Turnier der D-Junioren beginnt am Donnerstag, 27. Dezember 2018, um 10 Uhr, das Endspiel wird laut Terminplan exakt um 14.57 Uhr stattfinden. Die Spiele der C-Junioren finden am Freitag, 28. Dezember 2018, ab 10.30 Uhr statt. Das Endspiel startet um 14.40 Uhr. Beginn bei den B- und A-Junioren ist um 16.30 Uhr, das Finale soll jeweils um 20.40 Uhr angepfiffen werden.

Themen Folgen