Eishockey

vor 3 Min.

7:6-Erfolg in Haßfurt: Der ESV Burgau steht im Landesliga-Finale

Plus Im zweiten Halbfinale spielen die Eisbären erst überlegen, dann verteidigen sie ihren knappen Vorsprung mit viel Herz. Auch das Duell der Fans geht an Burgau.

Von Ulrich Anhofer

Der ESV Burgau steht im Finale um die Bayerische Meisterschaft der Landesliga. Die Eisbären besiegten in einem sensationellen Vorschlussrunden-Spiel die gastgebenden Haßfurt Hawks 7:6 (4:2/3:2/0:2). Nach dem 9:3-Heimsieg entschieden die Markgräfler die Best-of-Three-Serie mit 2:0 Siegen für sich. Der Finalgegner steht noch nicht fest.

Eishockey-Landesliga: So laufen die Play-offs 1 / 19 Zurück Vorwärts Achtelfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - ERSC Ottobrunn 2:0

ESV Burgau - VER Selb 1b 2:0

EV Ravensburg - ESC Haßfurt 1:2

ERC Sonthofen - ESV Waldkirchen 2:0

EHC Bayreuth - SC Reichersbeuern 0:2

EV Pegnitz - SC Forst 2:0

EV Pfronten - TSV Trostberg 1:2

EHC Bad Aibling - Wanderers Germering 1:2

Viertelfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - TSV Trostberg 2:0

ESV Burgau - Wanderers Germering 2:0

ERC Sonthofen - SC Reichersbeuern 2:1

ESC Haßfurt - EV Pegnitz 2:1

Halbfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - ERC Sonthofen 1:1 (Spiel 3: Sonntag, 17. März, in Waldkraiburg)

ESV Burgau - ESC Haßfurt 2:0

Finale (drei Siege zum Titelgewinn nötig)

ESV Burgau - EHC Waldkraiburg/ERC Sonthofen (Spiel 1: Freitag, 22. März, in Burgau)

Im zweiten Semifinale zwischen Waldkraiburg und Sonthofen steht es 1:1. Am Sonntag fällt dann im dritten Spiel in Waldkraiburg die Entscheidung. Die Eisbären können sich also ein bisschen länger ausruhen als ihr endspiel-Kontrahent. Und diese Ruhe haben sie sich nach dem aufopferungsvollen Kampf in Haßfurt auch redlich verdient.

