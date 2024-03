Sternstunde im ausverkauften Eispalast: Der ESV Burgau schlägt den ESC Haßfurt

Plus Die Eisbären zeigen genau im richtigen Moment ihre beste Saisonleistung und siegen im Landesliga-Halbfinale 9:3. Das Saisonziel ist jetzt zum Greifen nah.

Die mit offiziell 700 Anwesenden bis auf den letzten Platz ausverkaufte Burgauer Eishalle glich einem Tollhaus. . Die entfesselten Fans des ESV Burgau bejubelten den Auftritt ihrer Mannschaft; die Akteure drehten mehrere Ehrenrunden. 9:3 (2:1, 6:0, 1:2) gewann der heimische Eishockey-Landesligist sein erstes Halbfinalspiel gegen die Haßfurt Hawks. Das Finale ist nun nur noch einen Sieg entfernt.

(Spiel 2: Freitag, 15. März, in Haßfurt)

Als die Mannschaft dann in der Kabine war, forderten die Zuschauer die Spieler dazu auf, noch einmal aufs Eis zu kommen. Und diesen Gefallen taten die Eisbären ihren Anhängern dann sehr gerne. ESV-Eigengewächs Marvin Mändle sagte nach dem überraschend deutlichen Erfolg: „Die Fans waren ein großer Rückhalt und die Anfeuerung eine große Motivation für uns. Ich denke, es macht den Besuchern zurzeit viel Spaß, uns zuzusehen.“ Als zusätzlichen Motivationsschub hatte die Fangruppe Hurricanes für das Einlaufen der Akteure eine kleine Choreografie vorbereitet.