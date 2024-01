Burgauer Eisbären erobern die Tabellenspitze der Landesliga

Plus Das Spitzenspiel in der Eishockey-Landesliga kann Burgau für sich entscheiden und verdrängt Sonthofen von der Spitze. Die Zuschauer im Eispalast sind begeistert.

Der ESV Burgau ist neuer Tabellenführer der Eishockey-Landesliga Gruppe 1. Die Eisbären gewannen das Spitzenspiel gegen den ERC Sonthofen mit 4:2 (1:1/2:0/1:1). Mehr als 600 Besucher sahen ein echtes Spitzenspiel mit rassigen Aktionen auf beiden Seiten. Zwischen den Pfosten standen auf beiden Seiten echte Könner ihres Fachs. Sowohl Gästegoalie Fabian Schütze, als auch Burgaus Schlussmann Philipp Schnierstein zeigten zahlreiche Paraden.

„Wir haben heute saustark gespielt. Die Jungs haben sehr gut verteidigt, sie haben sich in die Schüsse geworfen und schon im gegnerischen Drittel viel gearbeitet. Das war heute ganz einfach Sahne“, machte Torwart Schnierstein seinen Vorderleuten ein Kompliment. Noch eine Viertelstunde nach Spielende war der Burgauer Eispalast sehr gut gefüllt. Die Burgauer Anhänger feierten die Spieler und skandierten immer wieder: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey.“ Bester Spieler der Partie war Burgaus Kapitän David Zachar. Der Tscheche erzielte zwei Tore selber und kurbelte das Spiel seiner Truppe unermüdlich an.