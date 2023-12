Eishockey

Die Burgauer Eisbären sind weiter hungrig auf Punkte

Plus Die Burgauer Eisbären gingen zuletzt zweimal auswärts auf Raubzug. Doch nun sind in Germering und Pfronten die Hürden hoch.

Von Uli Anhofer

Die Gastspielwochen von Eishockey-Landesligist ESV Burgau gehen am Wochenende in die zweite und dritte Runde. Am Freitag um 20 Uhr steht für die Eisbären die Partie im Germeringer Polarium an und am Sonntag, Spielbeginn ist um 17 Uhr, ist die Begegnung gegen die Pfronten Falcons angesetzt. Beide Burgauer Gegner gehören zur oberen Hälfte der Zweiklassen-Gesellschaft Eishockey-Landesliga.

Eisbären stibitzen einen Punkt aus dem Oberallgäu

Schon am vergangenen Freitag bekamen es die Markgräfler mit einem Team aus der oberen Tabellenhälfte zu tun. In einem, auf hohem Niveau stehenden Match unterlag der ESV schließlich in Sonthofen nach Verlängerung mit 3:4. Durch das Erreichen der Verlängerung konnten die Eisbären einen Punkt aus dem Oberallgäu mitnehmen und dadurch ihre Tabellenführung behalten. In den Partien in Germering und Pfronten sollten die Eisbären unbedingt weiter punkten.

