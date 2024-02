Eishockey

09:29 Uhr

Eisbären im Torrausch: Burgau schenkt Lechbruck zwölf Tore ein

Plus Die Lechbrucker Schießbude ist weiter geöffnet: Mit ihrem erneuten Kantersieg können die Burgauer Eisbären nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden.

Von Uli Anhofer

Für die Spieler des ERC Lechbruck dürfte es in dieser Spielzeit nichts Schlimmeres geben als Partien gegen den ESV Burgau. In den vier Begegnungen der Hauptrunde der Landesliga Gruppe 1 setzte es für die Ostallgäuer vier deutliche Klatschen. Das jüngste Debakel gab es für die „Flößer“ am Freitagabend. 12:0 (4:0/5:0/3:0) hieß es nach sechzig Minuten für den ESV Burgau. Damit erzielten die Eisbären in dieser Spielzeit insgesamt 58 Tore gegen die Lechbrucker. 13:3, 11:4, 13:0 und 12:0 lauteten die Ergebnisse aus den Punktspielen und in der Vorbereitung gewannen die Markgräfler mit 9:1.

ESV Burgau festigt zweiten Tabellenplatz in der Eishockey-Landesliga

Nach dem deutlichen Erfolg bleiben die Eisbären auf dem zweiten Tabellenplatz. Von diesem Rang kann die Truppe von Trainer Erwin Halusa nicht mehr verdrängt werden. Vor den beiden abschließenden Partien gegen Ravensburg am Sonntagabend und den EV Pfronten am 9. Februar hat der ESV Burgau neun Punkte Vorsprung auf die Germering Wanderers, die Platz 3 einnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .