ESV Burgau verliert am Wochenende auch seine zweite Partie

Die Eisbären zeigen im Heimspiel vor 100 Zuschauern eine schwache Vorstellung und verlieren verdient gegen den ERC Lechbruck. Wie es zu der Niederlage kam.

Nur zwei von sechs möglichen Punkten holte der Eishockey-Landesligist ESV Burgau am vergangenen Wochenende. Am Freitag verloren die Eisbären in Fürstenfeldbruck mit 3:4 nach Penaltyschießen und am Sonntag gab es ein 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen den ERC Lechbruck.

Damit wird es für die Burgauer, die unbedingt die Aufstiegsrunde erreichen wollen, noch einmal eng. Das Hinspiel gegen den ERC Lechbruck hatten die Burgauer am 12. November noch klar und deutlich mit 11:2 gewonnen. „Ich habe heute kein gutes Gefühl“, orakelte Werner Gebauer bereits vor der Partie.

Der ESV-Vorsitzende hoffte, dass die Eisbären den Kantersieg aus der Hinrunde aus den Köpfen haben und voll konzentriert zu Werke gehen. Zu Beginn der Partie sah es dann ganz so aus, also ob Trainer Stefan Roth die richtigen Worte gefunden hätte. Die Eisbären zeigten eine engagierte Vorstellung und waren Chef im Ring. Doch bis zur neunten Minute fand kein Schuss den Weg in den Lechbrucker Kasten. Dann ließ David Ballner die rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauer erstmals jubeln.

Zweite Burgauer Sturmreihe erzielt die ersten beiden Treffer

Nach einer feinen Kombination über Petr Ceslik und Zach Erhardt netzte der Tscheche eiskalt ein. Auch der nächste Burgauer Treffer ging auf das Konto der zweiten Burgauer Sturmreihe. Dieses Mal war Zach Erhardt erfolgreich. In Überzahl stocherte der Kanadier den Puck aus kurzer Distanz über die Linie (13.).

Im zweiten Drittel sah das Publikum dann eine immer schwächer agierende Burgauer Truppe. In der 29. Minute erzielte Christoph Pfeil den Lechbrucker Anschlusstreffer. Dieses Tor weckte bei den Gästen noch einmal alle Kräfte. Das Ergebnis dieses Aufbäumens war das 2:2 in der 34. Minute. Bei diesem Treffer standen vier Lechbrucker fünf Markgräflern gegenüber. Mantas Stankius saß auf der Strafbank.

Doch nur 15 Sekunden nach diesem Unterzahltreffer durch Frederik Abraham stellte David Zachar auf 3:2. Der Angreifer der ersten Burgauer Reihe schlenzte den Puck in den Winkel.

Stärke kämpferische Leistung der Gäste aus Lechbruck

Mit einer starken kämpferischen Leistung kamen die Gäste aus dem Allgäu immer wieder zu Gelegenheiten. Die Eisbären bauten immer mehr ab und so kam es wie es kommen musste. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend erzielte Frederik Abraham in der 47. Minute den Ausgleich. Der Schuss des besten Lechbrucker Akteurs rutsche Burgaus Goalie Roman Yourkov durch die Schoner ins Tor.

Nach diesem Gegentor hatten die Burgauer David Ballner und David Zachar Chancen, die Partie doch noch für ihre Farben zu entscheiden. Doch beide Angreifer zielten am Tor vorbei. In der auf fünf Minuten angesetzten Verlängerung waren gerade einmal 78 Sekunden gespielt, als die Gäste jubeln durften. Erneut war Frederik Abraham der Torschütze, der mit seinem dritten Treffer an diesem Tag den Sieg für die Gäste perfekt machte.

„Das machte heute den Eindruck, als wollten die gar nicht gewinnen“, ärgerte sich ein Burgauer Zuschauer nach dem verlorenen Spiel. Für Kritik gab auch das schwache Über- und Unterzahlspiel der Eisbären Anlass. Zwei der drei Gegentreffer in der regulären Spielzeit fingen sich die Eisbären in nummerischer Überlegenheit ein. Bis zum kommenden Wochenende, an dem die Partien zu Hause gegen den SC Forst (Freitag, 20 Uhr) und am Sonntag bei der SG Schliersee/Miesbach anstehen, sollten die Burgauer in den Trainingseinheiten an ihren Defiziten arbeiten.

Ergebnis: ESV Burgau - ERC Lechbruck 3:4

Tore: 1:0 Ballner (9.), 2:0 Erhardt (13.), 2:1 Pfeil (29.), 2:2 Abraham (34.), 3:2 Zachar (34.), 3:3 Abraham (47.), 3:4 Abraham (62.).

Strafen: Burgau: 6 Minuten; Lechbruck: 12 Minuten.

Zuschauer: 100.