Showdown im Eispalast: Burgau bittet Spitzenreiter Sonthofen zum Eisbären-Tanz

Plus Am Freitagabend empfangen die Burgauer Eisbären im Topspiel Sonthofen. Die beste Offensivabteilung der Eishockey-Landesliga trifft auf die stärkste Abwehr.

Von Uli Anhofer

Zweimal tritt Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Wochenende zu Hause an. Am Freitagabend um 20 Uhr gastiert Spitzenreiter ERC Sonthofen im Eispalast beim Gsundbrunnenbad, und am Sonntag um 18 Uhr kommt der EV Ravensburg zum Gastspiel an die Mindel. Auf das Topspiel Burgau gegen Sonthofen freuen sich die Fans aus beiden Lagern.

Oberallgäuer führen Eishockey-Landesliga an

Die Oberallgäuer belegen Platz eins, die Eisbären folgen mit einem Punkt Rückstand an Position zwei. Beide Teams haben 18 Partien ausgetragen. Die Burgauer haben mit 124 Toren die beste Offensivabteilung der Landesliga Gruppe I, die Sonthofener mit ihrem starken Keeper Fabian Schütze haben erst 47 Gegentore hinnehmen müssen. Auffälligste Akteure bei den Oberallgäuern sind Spielertrainer Vladimir Kames und Ondrej Havlicek. Der vierzig Jahre alte Kames kommt bisher auf 35 Scorerpunkte (zwölf Tore/23 Vorlagen). Damit hat Verteidiger Kames für sein Team die zweitmeisten Punkte gesammelt. Nur sein tschechischer Mitspieler Ondrej Havlicek erreicht mit insgesamt 40 Punkten eine bessere Bilanz. Der 32-jährige Stürmer erzielte 15 Tore und gab zu 25 Treffern die Vorlage. Aktivposten beim ERC sind außerdem David Mische, Marc Sill und Dan Przybyla.

